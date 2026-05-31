واسط تغلق حدودها أمام المواشي للحد من انتشار الحمى النزفية

قرر محافظ واسط، علي حسين سليمون، يوم الأحد، غلق حدودها أمام المواشي في محاولة للحد من انتشار مرض الحمى النزفية.

ووجهّ سليمون بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، الجهات المعنية بتشديد إجراءات السيطرة ومنع دخول المواشي إلى المحافظة إلا وفق الضوابط الصحية والبيطرية المعتمدة وذلك ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الاوبئة وفي مقدمتها مرض الحمى النزفية.

وأكد على أهمية تكثيف الرقابة على المنافذ ونقاط التفتيش والتنسيق بين الدوائر المختصة حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وكان مصدر محلي في محافظة ذي قار، قد كشف في 24 آيار/ مايو الجاري، عن إحصائية جديدة بأعداد المتوفين والمصابين بمرض الحمى النزفية، لافتاً إلى وجود مواقع تابعة لـ"مسؤولين في المحافظة" تسببت بانتشار الفيروس.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "أعداد المصابين بمرض الحمى النزفية بلغت 45 حالة لغاية الآن، فيما سجلت 7 حالات وفاة"، مشيراً إلى أن "هناك جوبات (مجازر وعلوة مواشي) يتحكم بها مسؤولون في المحافظة والعاصمة بغداد تنتشر خارج الضوابط الصحية المعمول بها، وتعتبر جزءاً رئيسياً في انتشار الأمراض بالمحافظة"، بحسب قوله.

وبين المصدر، أن "هذه الجوبات لا تخضع للرقابة الصحية ولا يسمح لأحد بالدخول إليها، رغم ما يوجد فيها داخلياً من مخالفات جسيمة أدت لانتشار هذا المرض في ضواحي مدينة الناصرية".