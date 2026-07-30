واسط تعطل الدوام يوم الأحد المقبل بالتزامن مع الزيارة الأربعينية

شفق نيوز- واسط

قررت الحكومة المحلية في محافظة واسط، يوم الخميس، تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل استعداداً للزيارة الأربعينية.

وذكر ديوان المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المحافظ علي حسن سليمون قرر تعطيل الدوام الرسمي في دوائر واسط لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لأداء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين.

واستثنى قرار التعطيل الدوائر الأمنية والخدمية لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين والزائرين خلال الزيارة الأربعينية.

ومساء أمس الأربعاء، وجه محافظ ديالى عدنان الشمري بتعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل المصادف 2 آب/ أغسطس في المؤسسات والدوائر الحكومية في المحافظة.

وأرجع الشمري ذلك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى إتاحة الفرصة أمام المواطنين والزائرين للمشاركة في إحياء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد قرر تعطيل الدوام الرسمي في جميع مؤسسات الدولة يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 3 و4 آب/ أغسطس 2026، بمناسبة إحياء أربعينية الإمام الحسين.

ويحيي المسلمون الشيعة ذكرى الزيارة الأربعينية بعد أربعين يوماً على عاشوراء، وهي ذكرى مقتل الإمام الحسين بن علي وأهل بيته وأصحابه في واقعة الطف عام 61 للهجرة (680 ميلادية).