واسط والمثنى تعطلان الدوام وتؤجلان الامتحانات 

شفق نيوز/ اعلنت محافظة واسط تعطيل الدوام الرسمي بدءا من يوم الثلاثاء المقبل بمناسبة بدء الزيارة الاربعينية.

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه "نظرا لبدء مسيرة الاربعين العالمية، ومن اجل اعطاء فرصة للموظفين للمشاركة بمراسم الزيارة والخدمة في المواكب الحسينية، تقرر أن يكون الدوام في الدوائر الحكومية 50 ‎%‎ ليومي الاحد والاثنين ، بإستثناء الدوائر الخدمية والصحية".

وأضافت أن "عطلة الزيارة تبدأ إعتباراً من يوم الثلاثاء لغاية يوم السبت بإستثناء الدوائر الخدمية والصحية يكون فيها 50‎%‎ للحاجة الفعلية لتواجدهم في خدمة الزائرين والمواكب"، موضحة أن "العطلة تشمل جميع المدارس، وتؤجل الامتحانات ليومي الثلاثاء والاربعاء الى الاسبوع القادم، بحسب الجدول الذي تحدده مديرية تربية واسط".

وعلى الصعيد، أعلن محافظ المثنى أحمد منفي جودة، تعطيل الدوام الرسمي يومي الأربعاء والخميس الموافقين ١٤ و ١٥ من شهر أيلول الحالي بمناسبة ذكرى أربعينية الإمام الحسين، وخول مدراء الدوائر الخدمية والصحية بتنظيم دوام الموظفين لتقديم الخدمات لأبناء المحافظة، كما أقر "تأجيل الامتحانات الى الاسبوع المقبل".