واسط تعطل الدوام بعد غد الأربعاء لإحياء الزيارة الشعبانية

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة المحلية في واسط، يوم الاثنين، عن تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة الأربعاء المقبل لإحياء الزيارة الشعبانية.

وذكرت الحكومة في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أن تعطيل الدوام الرسمي سيشمل جميع الدوائر باستثناء باستثناء الدوائر الخدمية، بحسب السياق السنوي.

ويحيي المسلمون الشيعة ليلة الخامس عشر من شهر شعبان من كل عام بمناسبة ولادة الإمام المهدي الثاني عشر لدى الشيعة الإمامية، حيث يتوجهون إلى مرقد الإمام الحسين في محافظة كربلاء.