واسط تعطل الدوام الرسمي بإستثناء بعض الدوائر

شفق نيوز/ قررت محافظة واسط تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء، بإستثناء بعض الدوائر.

وقال محافظها في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، "وفاءً للذين ضحوا بأرواحهم من أجل العراق، يُعطل الدوام الرسمي في محافظة واسط، باستثناء الدوائر الخدمية والمصارف ودوائر المهندس المقيم للمشاريع كافة".

ويوافق يوم غد الثلاثاء، (الثالث من يناير/ كانون الثاني) الذكرى السنوية الثالثة لاغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس والجنرال قاسم سليماني عبر طائرة مسيرة أميركية عند مطار بغداد الدولي.