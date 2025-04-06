واسط تعطل الدوام الرسمي الأربعاء المقبل بهذه المناسبة

شفق نيوز/ أعلنت محافظة واسط، مساء اليوم الأحد، عن تعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل (9 نيسان/أبريل الجاري).

وأوضحت المحافظة في منشور اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "العطلة هي بمناسبة ذكرى استشهاد السيد محمد باقر الصدر وذكرى سقوط النظام البائد، وجاءت استناداً لقرار مجلس المحافظة رقم 44".

يذكر أن في 9 نيسان 1980 قتل النظام السابق المرجع محمد باقر الصدر (1935-1980)، فيما أعلن جهاز الأمن الوطني، في 31 كانون الثاني/يناير 2025، عن أسماء وتفاصيل المتهمين بإعدام المرجع وشقيقته بنت الهدى، فضلاً عن شباب من آل الحكيم، وطلاب من جامعات مختلفة.