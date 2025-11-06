واسط تطالب السوداني بتوضيح حول مصير تريليوني دينار صُرفت للمحافظة "خارج الموازنة"

شفق نيوز- واسط

طالب ديوان محافظة واسط، يوم الخميس، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بتوضيح حول تصريحه الأخير بشأن صرف تريليوني دينار للمحافظة خارج إطار الموازنة.

وذكر الديوان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "تابعنا ما صدر عن رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمره الانتخابي في محافظة واسط، والذي أعلن فيه تخصيص مبلغ تريليوني دينار للمحافظة خارج إطار الموازنة العامة".

وأضاف "هذا التصريح أثار العديد من التساؤلات وخاصة من الشركات والمقاولين الذين يطلبون المحافظة أموال طائلة لم تصرف لهم منذ أكثر من سنة".

وشدد الديوان "من المهم تزويدنا بالمعلومات كافة حول مصدر تلك الأموال وآلية صرفها والمشاريع التي نُفذت أو ستُنفذ ضمنها، خاصة وأن المحافظة لم تتبلغ رسمياً بأي مخصصات من هذا النوع من الجهات المالية أو التنفيذية المختصة".

وطالب ديوان المحافظة رئاسة مجلس الوزراء بتوضيح رسمي حول مصير تلك المبالغ والإجراءات الفعلية المتخذة تجاه المشاريع المتوقفة بسبب نقص السيولة المالية "حرصاً على الشفافية واحتراماً لحق أبناء المحافظة في معرفة الحقيقة".