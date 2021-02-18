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واسط تستثني عشر فئات من حظر التجوال

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-18T11:42:18+0000
واسط تستثني عشر فئات من حظر التجوال

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة واسط‎، الخميس، شمول عشر فئات بالاستثناء الخاص من حظر التجوال الصحي من فيروس كورونا.

وذكرت المديرية في بيان، " تقرر شمول منتسبي الملاكات المدرجة ادناه بالتجوال لمزاولة أعمالهم خلال أيام حظر التجوال الصحي الوقائي والمشمولين بالدوام الرسمي خلال أيام الحظر مع التزامهم بالإجراءات الوقائية كافة من ارتداء الكفوف والكمامات والتباعد الاجتماعي.

وشملت الاستثناءات كل من، دوائر الاجهزة الأمنية كافة، منتسبو الحشد الشعبي، الكوادر الصحية بجميع أصنافها، منتسبو دائرة الكهرباء، منتسبو البلدية، منتسبو دائرة المجاري، العجلات الناقلة للنفط، محال بيع المواد الغذائية، نقل المواد الغذائية والخضار، المخابز والافران والمعجنات.

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة قد أصدرت عدة تعليمات للحد من تفشي فيروس كورونا وسلالته الجديدة، من بينها فرض حظر تجوال كلي أيام الجمعة والسبت والأحد، وحظر جزئي من الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة فجر في باقي أيام الأسبوع، وفرض غرامة مالية على من لا يرتدي الكمامة والطبية، ومنع إقامة مجالس العزاء ومناسبات الأفراح وغلق دور العبادة وإجراءات أخرى.

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