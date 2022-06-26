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واسط تزود أمانة مجلس الوزراء بـ"أفضل" المناطق السياحية وتدعو لفتح باب الاستثمار

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-26T14:33:09+0000
واسط تزود أمانة مجلس الوزراء بـ"أفضل" المناطق السياحية وتدعو لفتح باب الاستثمار

شفق نيوز/ قال النائب عن محافظة واسط باسم نغيمش، يوم الأحد،إن الحكومة المحلية قامت بتزويد الأمانة العامة لمجلس الوزراء بـ"أفضل" المناطق السياحية في المحافظة، داعياً في ذات الوقت إلى ضرورة فتح باب الاستثمار لتنشيط ودعم القطاع السياحي.

وقال نغيمش لوكالة شفق نيوز، إن "المحافظة تمتلك العديد من المناطق السياحية مثل زرباطية وهور الدلمج وناحية واسط والتي يمكن استغلالها لتنشيط قطاع السياحة".

ولفت إلى أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء وجهت المحافظات بترشيح افضل القرى السياحية فيها الأمر الذي دفع واسط الى ترشيح المناطق هذه على أن يتم تقييمها من قبل لجان مختصة".

وتابع نغيمش، أن "المحافظة استطاعت أن تعبد الطريق الى منطقة "كاني سخت" وهي (منطقة جبل زرباطية) السياحية وبطول 15 كيلو متر وأنها الآن في طور الإعداد لكشوفات تحلية المياه".

ودعا نغيمش إلى ضرورة "فتح باب الاستثمار والذي يمكن أن يوصل المحافظة الى الطموح المطلوب ويوفر فرص العمل ويمكن أن يشكل حلا للعديد من الازمات".

ولفت الى ان "الاستثمار في العراق متعثر ولم يصل إلى الطموح المطلوب بسبب عدم تخصيص قطع اراضي او توفير الدعم المناسب من قبل الحكومة في هذا المجال".

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