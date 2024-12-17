واسط ترفض خصخصة الكهرباء وتلوح بـ"أوراق قوية" بوجه بغداد

شفق نيوز/ أكد عضو مجلس واسط، رحمن دلفي، يوم الثلاثاء، أن المجلس لن يتراجع عن رفضه لخصخصة قطاع الكهرباء في المحافظة، فيما بين أن هناك "أوراق" لدى واسط تمتلكها إذا ما فكرت الحكومة الاتحادية بمعاقبتها على قرار الرفض.

وذكر دلفي في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "موضوع الخصخصة في الوقت الحالي هو الشغل الشاغل في جميع أنحاء محافظة واسط، على الصعيدين الرسمي والشعبي، والرفض القاطع له موجود، وأكاد أجزم أن جميع الأوساط الشعبية والرسمية رافضة لهذا الأمر، فضلاً عن رفض مجلس المحافظة النهائي لهذا الملف".

وأوضح أن "قرار المجلس برفض هذا الملف يأتي في إطار السند القانوني الوارد في المادة 115 من الدستور الاتحادي، والتي أجازت بأن الاختصاصات المشتركة بين الحكومتين المحلية والاتحادية، الأولوية تكون فيها للحكومة المحلية وبالتالي فإن الرفض له سنده من القانون".

وتابع "كما أن الحكومة الاتحادية لم توفر للمواطن كهرباء مستقرة على مدار اليوم فكيف نفرض عليه خصخصة الكهرباء والجباية الإلكترونية، عندما نحقق وسائل الراحة كافة للمواطن بالإمكان في ذلك الوقت أن نطالب بهذا الأمر، وبالتالي فإن الخصخصة مرفوضة ولا يمكن تمريرها في واسط".

وأضاف دلفي، أن "حكومة واسط بشقيها التشريعي والتنفيذي مستمرة بمخاطبات مع الحكومة الاتحادية بهذا الشأن، ولا يمكن القول بأن الأمر يصل لقضية عقوبات أو غيرها تجاه رفض واسط لهذا الملف، لاسيما وأن المحافظة تمتلك محطة الزبيدية الحرارية ونأمل بوضع حل واقعي ومنطقي لهذا الموضوع خلال الفترة القريبة المقبلة".