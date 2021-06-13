سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

واسط تحمل "الطرق والجسور" مسؤولية حوادث "طريق الموت"

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-13T11:08:10+0000
واسط تحمل "الطرق والجسور" مسؤولية حوادث "طريق الموت"

شفق نيوز/ حملت محافظةُ واسط الهيأةَ العامةَ للطرقِ والجسور احدى تشكيلات وزارة الإسكان، مسؤوليةَ الحوادث المرورية التي يذهب ضحيتها العشرات من المواطنين في الطرق الخارجية وخاصة طريق كوت عمارة والذي بات يسمى طريق الموت.

وذكر المكتب الاعلامي لمحافظ واسط في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن بقاء موازنة الطرق الخارجية في عهدة وزارة الاسكان الهيأة العامة للطرق يمثل خرقاً لقانون فك الارتباط الذي فك دوائر الطرق والجسور وارتبطت بالمحافظات، الا ان اغلب ملاكات الطرق وموازناتها مازالت لم تنقل مما أدى الى توقف مشاريع الصيانة والتي الآن تمثل خطراً حقيقياً على أرواح الناس.

واشار إلى أن طريق الكوت عمارة والذي يمر فيه المئات من الشاحنات الخاصة بنقل ( الحصى والرمل ) من مقالع غريبة و العمارة هي المتسبب الاول في انهيار الطرق في عموم المحافظة.

ولفت إلى أن وجود محطات الوزن المحورية وجدت لحماية الطرق وأفراغ الحمولات الزائدة ومحاسبة أصحاب العجلات غير الملتزمين، الا أن تلك المحطات أصبحت محطات للجباية وأخذ الأموال من الشاحنات دون محاسبة أو أفراغ للحمولات مما جعلها أحدى جيوب الفساد والتي خاطبنا الجهات الرقابية فيها لأكثر من مرة حيث يشوب عملها مخالفات قانونية واضحة.

وأكد البيان أن الحكومة المحلية في واسط تحتفظ في حقها القانوني بإقامة دعاوى قضائية ضد الجهات المختصة التي أدى سوء إدارتها إلى إزهاق أرواح المواطنين.

related

حادث مروع بطريق الموت.. مصرع واصابة 5 اشخاص بسقوط حاوية على اربع عجلات

Date: 2021-03-16 17:43:21
حادث مروع بطريق الموت.. مصرع واصابة 5 اشخاص بسقوط حاوية على اربع عجلات

"طريق الموت" يتسبب بمصرع وإصابة 8 من منتسبي الشرطة بديالى

Date: 2021-03-17 06:55:15
"طريق الموت" يتسبب بمصرع وإصابة 8 من منتسبي الشرطة بديالى

حادث مروع يقتل ويصيب 9 أشخاص في ديالى

Date: 2020-11-16 07:49:32
حادث مروع يقتل ويصيب 9 أشخاص في ديالى

وفاة ضابط رفيع في شرطة الطاقة بفيروس كورونا

Date: 2020-06-03 22:37:28
وفاة ضابط رفيع في شرطة الطاقة بفيروس كورونا

ديالى.. "طريق الموت" يصيب 5 مواطنين بجروح

Date: 2021-06-05 12:15:49
ديالى.. "طريق الموت" يصيب 5 مواطنين بجروح

مصرع وإصابة 6 مواطنين في تصادمين بذي قار

Date: 2021-02-14 10:08:21
مصرع وإصابة 6 مواطنين في تصادمين بذي قار

واسط تسجل معدلا قياسيا جديدا بـ180 اصابة بكورونا

Date: 2020-06-13 16:38:20
واسط تسجل معدلا قياسيا جديدا بـ180 اصابة بكورونا

إصابة قائد امني عراقي بفيروس كورونا

Date: 2020-07-17 12:58:49
إصابة قائد امني عراقي بفيروس كورونا