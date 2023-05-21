واسط تتصدر المحافظات العراقية بأكبر كمية أمطار

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية العراقية، يوم الأحد، عن كميات الأمطار المتساقطة على المحافظات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن محافظة واسط تصدرت باقي المحافظات بأكبر كمية أمطار حيث بلغت في قضاء الحي جنوبي واسط 62.4 ملم، وفي قضاء العزيزية شمالي المحافظة 13.7 ملم، وفي مدينة الكوت مركز المحافظة 4 ملم، وفي قضاء بدرة شرقي واسط 1.9.

ومن بعد واسط جاءت السليمانية بنسبة 47.1 ملم في مدينة السليمانية مركز المحافظة، و16.8 ملم في قضاء جمجمال، تليها كركوك بـ8.2 ملم في مطار كركوك، و4.5 ملم في مركز المحافظة.

وفي دهوك بلغت النسبة 6.2 ملم في إدارة زاخو المستقلة، و6 ملم في مدينة دهوك، ثم أربيل بـ5.8 ملم في مصيف صلاح الدين، و3.4 في مركز المحافظة.

كما بلغت النسب في نينوى 3.8 ملم في مدينة الموصل، وفي ناحية زمار 3.4 ملم، وفي قضاء ربيعة 1.4 ملم، وفي قضاء تلعفر 0.2 ملم، تليها صلاح الدين بـ3.1 ملم في مدينة تكريت مركز المحافظة، و3 ملم في قضاء طوزخورماتو، وفي قضاء بيجي 1.5 ملم.

وفي العاصمة سجل مطار بغداد الدولي نسبة أمطار بلغت 3.6 ملم، وفي قضاء علي الغربي بمحافظة ميسان بلغت النسبة 2.5 ملم، وفي مدينة الحلة مركز محافظة بابل كانت النسبة 1.1 ملم.

وسجل قضاء الرطبة في محافظة الأنبار نسبة 1 ملم، وقضاء بهرز في ديالى 0.2 ملم، فيما سجلت محافظة البصرة وذي قار تساقط قطرات من المطر.