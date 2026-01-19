واسط.. المؤبد بحق رجل وامرأتين بتهمة تجارة المخدرات

شفق نيوز- واسط

أصدرت محكمة جنايات واسط، يوم الاثنين، أحكاماً بالسجن المؤبد بحق ثلاثة من تجار المخدرات من بينهم امرأتان عن جريمة الإتجار بالمواد المخدرة.

وذكرت المحكمة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المدانين ضبطت بحوزتهم نصف كيلوغرام من مادة الميثيل "امفيتامين" المخدرة بقصد الإتجار بها وبيعها بين المتعاطين".

وأضاف البيان، أن الأحكام صدرت بحقهم استناداً لأحكام المادة 28 / أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017.