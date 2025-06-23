واسط.. القبض على مسؤول محلي "تلاعب برسوم بيع عقار"

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الاثنين، عن تنفيذ مذكرة قبض قضائية بحق معاون مدير ملاحظية ناحية "تاج الدين" التابعة لدائرة التسجيل العقاري في محافظة واسط، على خلفية تلاعب في احتساب رسوم البيع العقاري.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن فريقاً من مكتب تحقيق واسط انتقل إلى ملاحظية التسجيل العقاري في ناحية تاج الدين، ونفذ مذكرة قبض صادرة عن قاضي محكمة تحقيق واسط المختصة بقضايا النزاهة، بحق معاون مدير الملاحظية، إثر رصد مخالفات تتعلق باستيفاء رسم بيع عقار تم بيعه عبر مزايدة علنية.

وأوضحت أن المخالفة تمثلت في استيفاء نسبة 1% من قيمة المزايدة بدلاً من النسبة المحددة وفق الضوابط الرسمية وهي 3%، ما تسبب بهدر في المال العام. وأضافت أن المتهم أقر بقيامه بـ"الاحتساب الخاطئ"، وتم ضبط أصل إضبارة العقار.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم تنظيم محضر ضبط أصولي وعرضه على قاضي التحقيق المختص، الذي قرر توقيف المتهم وفق المادة 331 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969.