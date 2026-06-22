واسط.. السجن 6 سنوات وغرامة بحق "ساحر" متهم باستغلال النساء

شفق نيوز- واسط

أفاد مصدر أمني في محافظة واسط، يوم الاثنين، بأن محكمة جنايات واسط حكمت بالسجن 6 سنوات وفرضت غرامة 20 مليون دينار بحق "ساحر" متهم باستغلال النساء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المتهم تمت إدانته باستدراج واستغلال النساء بأعمال "السحر السفلي" بحجة "رد المطلقات ورجوع الحبيب".

وأضاف، أن القرار صدر استناداً لاحكام المادة 6 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 بدلالة مواد قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.