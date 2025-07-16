واسط.. الدفاع المدني يكافح حريقاً يحاصر عمالاً داخل مجمع تجاري (فيديو)

شفق نيوز- واسط

أفاد مصدر أمني في واسط، مساء اليوم الأربعاء، بأن فرق الدفاع المدني تكافح لإخماد حريق اندلع في مجمع تجاري وإنقاذ عمال محاصرين داخله، وسط المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني تكافح حريق كبير اندلع داخل مجمع تجاري ضمن مدينة الكوت في واسط، وهناك عمال محاصرين في أعلى البناية وتعمل الفرق على محاولات إخلاءهم".

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني استخدمت السلالم المتحرك للوصول إلى أعلى البناية والسيطرة على النيران".