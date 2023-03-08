"واسطات وطول إنتظار".. مواطنون ممتعضون من إجراءات "مصارف الدولار" في العراق

شفق نيوز / انتقد عدد من المواطنين، اليوم الأربعاء، إجراءات المصارف الحكومية والأهلية المعنية بصرف الدولار بالسعر الرسمي لفئات محددة لغرض السفر خارج البلاد، في حين أعرب آخرون عن استيائهم من "سوء التنظيم"، وتفشي المحسوبية والواسطات، والانتظار لساعات طويلة أمام مباني تلك المصارف التي بات يسود الأوضاع فيها.

وقال المواطن "علي" وهو مراجع لاحد المصارف المعنية بصرف الدولار لوكالة شفق نيوز، إن "الوضع هزيل وننتظر انا وزوجتي منذ الساعة الرابعة فجرا وحتى الآن (2 ظهرا) من اجل الحصول على الحصة المقررة لنا من الدولار وفق الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة وتطبقها المصارف الحكومية، ولكن لم نحصل على أي شيء لغاية الآن"، مبينا انه "ينتظر موعد سفر يوم غد وهو لحد الان في طابور الانتظار".

ويضيف المواطن أنه "وزوجته سجلا اسميهما لتسلم هذه الحصة منذ يوم أمس ولكن بلا جدوى ، اذ يدخل عدد من الأشخاص عبر ( الواسطة)، وآخرون بلا تسجيل أسماء لتسلم هذه المبالغ".

من جهته يقول المواطن إبراهيم وهو أحد المراجعين أيضاً لوكالة شفق نيوز "انتظر منذ الساعة التاسعة صباحا من دون الحصول على الحصة المقررة من الدولار، وبين الحين والآخر يخرج احد الموظفين ليملي علينا قائمة التعليمات ويدخل، فيما وصلنا الى الساعة 2:15 مساء من دون تسجيل أي تقدم في الحصول على هذه الحصة لغرض السفر الى خارج العراق يوم غد".

ويضيف "راجعت فروعا حكومية أخرى والوضع (مهزلة) أيضاً، فربما يكون هناك عدد أقل من المراجعين في هذه الفروع بفارق بسيط، إذ يتواجد أمام بوابة المصرف نحو 90 شخصا ينتظرون الحصول على الدولار المقرر لهم".

ويتابع المواطن ان "هناك سوء تنظيم واضح حيث من المفترض تنظيم أسماء الأشخاص المستعجلين في الحصول على الحصة المقررة لهم بسبب ظروف السفر، وتسجيل أسماء الذين لديهم مساحة من الوقت وموضوع سفرهم مؤجل الى بداية الأسبوع المقبل"، مبينا ان "(الواسطات) و(جماعة التاهو) و(نساء معينات)، دخلوا امام اعيننا وتسلموا مبالغهم وخرجوا فيما بقينا ننتظر دورنا".

وكان مصدر مطلع اعتبر، اليوم الاربعاء، توقف مصرف الرشيد لثلاثة أيام عن تسليم الدولار للمسافرين موقتاً، مبينا أن نفاد الكمية وراء ذلك، كما أشار المصدر، إلى أن "التوقف يعد مؤقتا، وستُستأنف عملية بيع الدولار حال تسلم المصرف للحصة التالية المقررة إليه من البنك المركزي".

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الاتحادية باسم العوادي ، يوم الجمعة 17 من شهر شباط الماضي، إعتماد سعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الدينار في منافذ الخطوط الجوية العراقية كافة.

وقد قرر البنك المركزي العراقي ، في شهر كانون الثاني الماضي، شمول المصارف المسموح لها بالمشاركة في المنصة الإلكترونية والراغبة في المشاركة ببيع الدولار النقدي لأغراض السفر والعلاج والدراسة.

ووجه البنك المصارف الحكومية (الرافدين – الرشيد – المصرف العراقي للتجارة TBI) بتوسيع منافذ بيع الدولار النقدي للمسافرين في مطارات البلد (بغداد – البصرة – النجف – أربيل – السليمانية).

يذكر أن البنك المركزي و بالتعاون مع الحكومة الاتحادية أصدر تعليمات صارمة للحد من عمليات تهريب العملة الصعبة إلى خارج البلاد.