واخيراً.. خبر سار طال انتظاره للمحاضرين المجانيين

شفق نيوز/ صادق وزير التربية يصادق تثبيت محاضري، الكرخ الثالثة والرصافة الثانية وشركة النهرين العامة للطباعة على الملاك الدائم.

وبحسب ما اطلعت عليه وكالة شفق نيوز من وثائق، فإن الوزير يعتبر مباشرة المحاضرين من تأريخ 2023/1/1.

علماً ان عدد المحاضرين المثبتين على ملاك تربية الكرخ الثالثة بلغ 1529، أما محاضري الرصافة الثانية فبلغ عددهم 3874 مثبتا فيما بلغ عدد المتعاقدين المثبتين على ملاك شركة النهرين العامة للطباعة 43 متعاقدا مثبتاً على الملاك الدائم.