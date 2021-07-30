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واحد من بين كل 100 عراقي فقط تحصل على لقاح كورونا

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-30T06:01:44+0000
واحد من بين كل 100 عراقي فقط تحصل على لقاح كورونا

شفق نيوز/ أظهرت بيانات مراصد عالمية وجود 12 دولة على الأقل لا تزال نسب التطعيم فيها متدنية، ولا تتجاوز الـ1 بالمئة، بينها دول عربية.

وتعكس الخريطة التفاعلية التي نشرها موقع "أوَر وورلد إن داتا" وجود تفاوت كبير بين كثير من الدول في حملات التطعيم الخاصة بها.

وبحسب بيانات الموقع، فلم تتمكن بعض الدول من تطعيم أكثر من شخص واحد من بين كل 100 من مواطنيها بجرعة واحدة من اللقاحات، حتى اليوم، ومنها: هايتي، وجنوب السودان، وتركمانستان، والجزائر، ومالي، وبينين، وبوركينافاسو، وتشاد، ومدغشقر، وسوريا، وبابوا غينيا الجديدة، والعراق واليمن.

وظهرت الأرقام صادمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، لا سيما أن السلطات فيها لم تنجح بتلقيح أكثر من 0,09 بالمئة من سكانها بجرعة واحدة من اللقاحات، بينما لم يحصل أي من المواطنين على الجرعة الثانية من اللقاح.

وتظهر هذه البيانات في الوقت الذي يحذر الخبراء من أن انخفاض مستويات التلقيح في المجتمعات يساهم بخلق بيئة تسهل على الفيروس التحور والانتشار بنسخ منه قد تكون أكثر فتكا.

 

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