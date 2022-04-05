الاتصالات والإعلام توقف برنامج "ملا طلال" وتطالب القناة بالاعتذار للجيش

شفق نيوز/ أوقفت هيئة الاتصالات والإعلام اليوم الثلاثاء، برنامجاً تبثه إحدى القنوات التلفزيونية بعد شكوى قدمتها وزارة الدفاع العراقية.

وتوعدت وزارة الدفاع العراقية يوم امس الاثنين، مقدم البرامج احمد ملا طلال والممثل اياد الطائي بالملاحقة القانونية بسبب مشهد تمثيلي تم بثه من خلال برنامج يقدمه ملا طلال على قناة UTV.

وبحسب وثيقة صادرة من الهيئة وردت لوكالة شفق نيوز؛ أنه تقرر "التعليق الفوري لبرنامج (مع ملا طلال)" من البث في قناة UTV والمنصات التابعة لها.

وطالبت الهيئة بحذف الفقرة التمثيلية من البرنامج وتقديم اعتذار رسمي للجيش العراقي.