هيئة الإعلام توقف عرض مسلسل على قناة عراقية.. وثيقة

شفق نيوز/ وجه رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، يوم الأحد، قناة UTV العراقية بايقاف عرض مسلسل "الكاسر"، وحذف الحلقات السابقة من جميع منصات القناة، وهدد باتخاذ الاجراءات القانونية بحق القناة في حالة تكرار عدم الالتزام بقرار ايقاف بث المسلسل.

وجاء في كتاب رسمي موقع من المؤيد، وموجه الى قناة UTVحمل عنوان "إيقاف بث مسلسل الكاسر"، إنه بناء على تقرير الرصد الإعلامي الصادر من دائرة التنظيم الاعلامي في الهيئة وعلى الكم الكبير من الشكاوى الواردة من قبل اعضاء مجلس النواب وشيوخ العشائر والقبائل المتضررين من الاستمرار ببث مسلسل الكاسر وبناء على عدم الالتزام بالتعهدين السابقين الموقعين من قبل إدارة القناة فيما يتعلق بلائحة قواعد البث الإعلامي الصادر من الهيئة واستنادا للصلاحيات الممنوحة، فقد تقرر ايقاف بث مسلسل الكاسر الذي يعرض على القناة، وذلك لمخالفته لائحة قواعد البث الإعلامي الصادر من الهيئة التي تحظر بث مواد تؤذي مشاعر مكونات النسيج الاجتماعي العراقي، وخصوصا تلك التي تحوي مواد تنتقص من المكون أو المجموعة على اساس الدين او القومية او المذهب او الطائفة او اللغة او اللهجة الدارجة او اللون أو الانتماء المناطقي.

كما تقرر إلزام القناة بحذف الحلقات السابقه من المسلسل التي تم بثها سابقا من جميع المنصات الالكترونية الخاصة بالقناة وإشعار الجهات مقدمة الشكوى بالقرار مع الاحتفاظ للمتضررين بالحق في مراجعة المحاكم المختصة وفقا للقوانين النافذة وفي حال عدم الالتزام بما تقدم سيصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية.

أثار عرض مسلسل "الكاسر" ردود فعل غاضبة ضد ما اعتبروه "إساءة" للعراقيين خاصة للمجتمع "الجنوبي وسمعة عشائره".

و"الكاسر" مسلسل درامي يتحدث عن طبيعة منطقة ذات طابع عشائري ينتشر فيها الثأر والصراعات بين العشائر في المنطقة.

من جانبها نشرت قناة "يو تي في" العراقية بيانا قالت فيه: "تلقينا بدهشة واستغراب قيام بعض الجهات والشخصيات بشن حملة ضد قناتنا من خلال تشويه مضامين الكاسر".

وأكدت أن المسلسل "لم ينتج إلا في إطار أهدافه وغاياته المهنية والدرامية بعيدا عن أي أغراض أخرى"، مشيرة إلى أنها تؤكد التزامها بثوابتها الأخلاقية والوطنية.