هيئة الإعلام توقف برنامجاً تلفزيونياً وتمنع مقدمته من الظهور 90 يوماً (وثيقة)

شفق نيوز- بغداد

أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات، يوم الأحد، أمراً بإيقاف برنامج "صوت الشعب" الذي يُبث على قناة عراق الحدث الفضائية لمدة 30 يوماً.

ووفقاً لوثائق صادرة عن الهيئة، وردت لوكالة شفق نيوز، فإن القرار جاء على خلفية حلقة بُثت في 27 كانون الثاني 2026، تضمنت مخالفات صريحة للائحة قواعد البث الإعلامي.

وأضافت أن المخالفات شملت مواد تتعلق بمنع التحريض على العنف والكراهية، والالتزام باللياقة والذوق العام، ومنع نشر المعلومات الكاذبة، وضرورة الدقة والنزاهة في نقل المعلومات، مشيرةً إلى أن البرنامج روّج لمحتوى منقول من مواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاءات غير دقيقة أساءت إلى إحدى المؤسسات الأمنية.

كما تضمن القرار، منع مقدمة البرنامج من الظهور الإعلامي لمدة 90 يوماً، مع إلزام القناة بحذف الحلقة وعدم إعادة تداولها، وبث اعتذار رسمي لوزارة الداخلية والجهة المتضررة، إضافة إلى إنذار بضرورة الالتزام بضوابط البث مستقبلاً.

ويأتي القرار على خلفية هجوم مقدمة البرنامج على ضابط في وزارة الداخلية، بعد انتشار صورا مخلة بالحياء له، قبل أن يتبين انها "مفبركة".

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، الشهر الماضي، براءة العميد احمد جواد آمر قاطع شرطة نجدة الكندي في جانب الرصافة من العاصمة بغداد من التهم "غير الاخلاقية" المنسوبة إليه، على خلفية نشر صور مخلة للأدب على قناة تلفزيونية.