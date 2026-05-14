هيئة الإعلام توقف "الحق يقال" لعدنان الطائي مجدداً

شفق نيوز- بغداد

أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، يوم الخميس، إيقاف بث برنامج (الحق يقال) الذي يقدمه عدنان الطائي لمدة 45 يوماً، وذلك لـ"عدم المهنية" في أسلوب التقديم وإدارة الحوار.

كما حذرت الهيئة في قرارها الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، قناة (يو تي في) UTV الفضائية التي يعرض عليها البرنامج، وإلزامها بحذف الحلقات المخالفة التي بثت بتاريخ 4 و12 أيار/ مايو الجاري من المنصات الرقمية.

وكان برنامج "الحق يقال"، الذي يقدمه الإعلامي العراقي عدنان الطائي قد تعرض لعدد من قرارات الإيقاف والدعاوى القضائية، آخرها في 13 آذار/ مارس 2026 عندما قررت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية توجيه عقوبة منع الظهور الإعلامي لعدنان الطائي لمدة 20 يوماً.

وأرجعت الهيئة قرارها إلى شكوى رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة، اتهم فيها الطائي بالابتعاد عن الحياد والتوازن وعدم تفادي الرأي الشخصي في حواره مع المحلل السياسي هاشم الكندي.

كما قررت الهيئة نفسها في 4 أيار/ مايو 2025، إيقاف البرنامج لمدة 7 أيام بعد تسجيل "مخالفات" تتعلق بمضامين الحلقة التي عُرضت بتاريخ 30 نيسان/ أبريل 2025، والتي تضمنت خروقات صريحة لقواعد البث الإعلامي، على حد قولها.

وفي 1 أيلول/ سبتمبر 2025، رفع النائب علاء الحيدري، دعوى قضائية ضد عدنان الطائي، بسبب "الخدش" الذي لحق به و"السب" غير المباشر، من قبل المشكو منه خلال البرنامج.

كما قدّم المحامي أحمد شهيد، في 19 شباط/ فبراير 2023، دعوى لدى محكمة تحقيق الكرخ الثالثة المختصة بقضايا النشر والإعلام ضد الطائي بتهمة "إثارة النعرات الطائفية وخلق الفتنة" من خلال برنامجه.

و"الحق يقال" هو برنامج حواري سياسي يناقش الشأن العراقي والملفات الإقليمية وتشكيل الحكومة والأوضاع السياسية الراهنة.