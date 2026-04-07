هيئة الإعلام توجّه إنذاراً إلى محلل سياسي (وثيقة)
شفق نيوز- بغداد
وجّهت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، يوم الثلاثاء، إنذاراً إلى المحلل السياسي كامل الكناني بسبب "مخالفة" لائحة قواعد البث الإعلامي.
وذكرت الهيئة في كتاب موجه إلى الكناني اطلعت عليه شفق نيوز، أن الإنذار جاء بسبب حديث خلال برنامج يبث عبر إحدى القنوات الفضائية، مطالبة إياه بضرورة الالتزام بـ"المضامين المهنية التي تنسجم مع لائحة قواعد البث الإعلامي الصادرة عن الهيئة".
وكانت هيئة الإعلام والاتصالات، قد أصدرت في وقت سابق، إنذارات عدّة إلى عدد من المحللين السياسيين جراء "مخالفات" على القنوات الفضائية، فيما قررت منع ظهور بعضهم على الفضائيات لمدد زمنية متفاوتة.