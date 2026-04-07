هيئة الإعلام توجّه إنذاراً إلى محلل سياسي (وثيقة)

وجّهت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، يوم الثلاثاء، إنذاراً إلى المحلل ‏السياسي كامل الكناني بسبب "مخالفة" لائحة قواعد البث الإعلامي.

وذكرت الهيئة في كتاب موجه إلى الكناني اطلعت عليه شفق نيوز، أن ‏الإنذار جاء بسبب حديث خلال برنامج يبث عبر إحدى القنوات الفضائية، ‏مطالبة إياه بضرورة الالتزام بـ"المضامين المهنية التي تنسجم مع لائحة ‏قواعد البث الإعلامي الصادرة عن الهيئة".

وكانت هيئة الإعلام والاتصالات، قد أصدرت في وقت سابق، إنذارات ‏عدّة إلى عدد من المحللين السياسيين جراء "مخالفات" على القنوات ‏الفضائية، فيما قررت منع ظهور بعضهم على الفضائيات لمدد زمنية ‏متفاوتة.