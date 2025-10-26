هيئة الإعلام تلوّح بالقانون ضد من يسيء إلى الأديان أو الذات الإلهية.. وثيقة

شفق نيوز – بغداد

دعت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، يوم الأحد، المؤسسات الإعلامية إلى الالتزام بمنع الإساءة إلى الذات الإلهية والأديان في المحتوى الإعلامي، مبيّنة أن هذا المنع يستند إلى القانون ولائحة قواعد البث الإعلامي.

وقالت الهيئة في إعمام موجّه للمؤسسات الإعلامية، إنها تؤكد "على أهمية الالتزام بعدم بث أو نشر أي محتوى يتضمن إساءة إلى الذات الإلهية، أو الأديان السماوية، أو الأنبياء والرسل، تجنباً لأية ممارسات تسهم في تأجيج الخطابات المتشنجة أو إثارة الفتن وردود الافعال السلبية".

وأوضحت في وثيقة الإعمام التي حصلت شفق نيوز على نسخة منها، أن تأكيدها يأتي "استناداً إلى قرار المحكمة الإتحادية العليا بالعدد (352) الذي نص على عدم التجاوز والمساس بالذات الإلهية، كما أن المادة (372) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 (تجرم الإساءة الى الأديان والمعتقدات)، وكذلك لائحة قواعد البث الإعلامي في الباب الثاني / المادة (6) المتعلقة بالمواد والبرامج الدينية".

ودعت الهيئة، المؤسسات الإعلامية "مراعاة أقصى درجات المهنية والمسؤولية في تقديم المحتوى الإعلامي، بما يسهم في تعزيز الوعي العام وتكريس ثقافة الاحترام والتسامح، تحقيقاً لمبدأ التعايش السلمي

بين افراد المجتمع، إنطلاقاً من الدور الحيوي الذي تضطلع به في تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ القيم الأخلاقية والدينية، وتماشياً مع المسؤوليات المهنية الملقاة على عاتق وسائل الإعلام في حماية النسيج المجتمعي".