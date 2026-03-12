هيئة الإعلام تقرر تعليق عرض مسلسل عراقي لمخالفته الضوابط.. وثيقة

شفق نيوز- بغداد

قررت هيئة الإعلام والاتصالات في العراق، يوم الخميس، تعليق عرض مسلسل "عرش الشيطان" الذي تبثه قناة دجلة الفضائية، عازية القرار إلى مخالفته الضوابط المهنية للبث الإعلامي.

وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن الهيئة وموقعة من رئيس الجهاز التنفيذي بليغ أبو كلل، تقرر تعليق عرض المسلسل فوراً على قناة دجلة الفضائية وجميع المنصات الرقمية التابعة لها.

وأوضحت الهيئة أن القرار جاء استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لها بموجب الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004، ولاسيما ما ورد في القسم الثامن الفقرة (4)، بعد تضمّن المسلسل مشاهد وحوارات تتعارض مع الضوابط المهنية المنصوص عليها في لائحة قواعد البث الإعلامي لعام 2019.

ووفق الوثيقة، فإن قرار التعليق سيبقى سارياً بصورة مؤقتة لحين استكمال الإجراءات القانونية وعرض الموضوع على لجنة الاستماع في الهيأة للنظر فيه واتخاذ القرار المناسب وفق الأطر القانونية المعتمدة.