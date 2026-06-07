هيئة الإعلام تفرض حظراً إعلامياً على محلل سياسي لمدة 45 يوماً

شفق نيوز- بغداد

أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، يوم الأحد، قراراً يقضي بمنع ظهور المحلل السياسي، سجاد القريشي، في جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية العاملة في العراق لمدة 45 يوماً.

وبحسب وثيقة صادرة عن الهيئة وردت لوكالة شفق نيوز، فإن القرار جاء استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للهيئة وبناءً على تقرير دائرة التنظيم الإعلامي المختصة، على خلفية تصريحات أدلى بها القريشي خلال برنامج "الملف 13" الذي يقدمه الإعلامي أحمد الحربي على قناة الرشيد الفضائية بتاريخ 5 حزيران 2026.

وأضافت الهيئة، أن التصريحات المشار إليها تعد مخالفة للائحة قواعد البث الإعلامي، وتحديداً المادة الأولى من الباب الثاني المتعلقة بمنع التحريض على العنف والكراهية.

وأشارت الهيئة، إلى أن القرار يتضمن منع ظهور القريشي في جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية العاملة في العراق لمدة 45 يوماً اعتباراً من تاريخ صدور التوجيه، محذرة الجهات الإعلامية من مخالفة القرار.