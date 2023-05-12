هيئة الإعلام تعلن قرب انتقال العراق الى الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت

شفق نيوز/ أعلن رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، يوم الجمعة، أن العراق على موعد قريب من تبني الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت IPv6.

وقال المؤيد خلال كلمة له في الدورة الثانية من القمة الإقليمية للإصدار السادس من بروتوكول الأنترنت (IPv6 Summit) المنعقدة في تونس بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الهيئة عقدت عدة ورش تخصصية بالتعاون مع المنظمة الأوروبية لتنسيق بروتوكول الإنترنت RIPE NCC بهدف الانتقال إلى الإصدار الأحدث من بروتوكول الإنترنت".

وأضاف أنه "بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات يجري العمل على إنهاء مسودة "الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل" للانتقال إلى الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت في العراق وتهيئة البنى التحتية لتطبيق رؤية الحكومة العراقية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وصولاً إلى بناء (عراق رقمي)".