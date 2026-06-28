هيئة الإعلام تعاقب أحمد ملا طلال ومروة هاشم بمنع الظهور 90 يوماً (وثيقتان)

شفق نيوز- بغداد

أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، يوم الأحد، قرارين منفصلين بمنع ظهور الإعلاميين أحمد ملا طلال ومروة هاشم في جميع وسائل الإعلام العاملة في العراق لمدة 90 يوماً، كما قررت إيقاف برنامج "صوت الشعب" للفترة ذاتها.

وقضى القرار الأول، بحسب وثيقة تنشرها وكالة شفق نيوز، بمنع ظهور احمد ملا طلال في جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية العاملة في العراق لمدة 90 يوماً، باستثناء برنامجه "مع ملا طلال" على قناة UTV، على أن يتولى تقديمه مقدم آخر طوال مدة العقوبة.

ورأت الهيئة أن القرار جاء استناداً إلى تقرير لدائرة التنظيم الإعلامي بشأن منشور نشره ملا طلال عبر حسابه على "فيسبوك" بتاريخ 27 يونيو / حزيران 2026، تناول فيه مشاركة المنتخب العراقي لكرة القدم في بطولة كأس العالم، واعتبرت أن ما ورد فيه تضمن إساءة إلى الدولة العراقية، بما يخالف قواعد البث الإعلامي.

وفي قرار منفصل، وفق وثيقة أخرى تنشرها وكالة شفق نيوز، أوقفت الهيئة برنامج "صوت الشعب" الذي يُبث عبر قناة "عراق الحدث" لمدة 90 يوماً، مع منع ظهور مقدمته مروة هاشم للفترة ذاتها.

وأوضحت أن القرار استند إلى تقرير رصد لحلقة البرنامج المذاعة بتاريخ 24 يونيو / حزيران 2026، والتي تضمنت، بحسب الهيئة، "عبارات غير لائقة ومنافية للدور العام"، في مخالفة للمواد المتعلقة باللياقة والآداب العامة، والدقة والنزاهة، ومراعاة حق الخصوصية في لائحة قواعد البث الإعلامي.

كما أنذرت الهيئة قناة "عراق الحدث" بإزالة المخالفة وتصحيح وضعها القانوني، وتقديم تعهد رسمي خلال خمسة أيام من تاريخ التبليغ.

وأكدت الهيئة أن قراريها صدرا استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لها بموجب الأمر التشريعي رقم (56) لسنة 2004، ولائحة قواعد البث الإعلامي النافذة.