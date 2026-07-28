هيئة الإعلام العراقية تُلزم شركات الهاتف بالحفاظ على الباقات لـ30 يوماً

شفق نيوز- بغداد

أكدت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، يوم الثلاثاء، التزامها بحماية حقوق المشتركين وتنظيم العروض الترويجية التي تقدمها شركات الهاتف النقال، من خلال إلزام الشركات بالتقيد بالضوابط والتعليمات المنظمة للعروض والباقات.

وذكرت الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها وجهت شركات الهاتف النقال بضرورة الاستمرار في توفير العرض الشهري الحالي لمدة (30) يوماً، وعدم إلغائه أو تقليص فترة صلاحيته أو تعليق العمل به، مع السماح للشركات بطرح عرض جديد لمدة (28) يوماً إلى جانب العرض القائم، مع منح المشترك حرية الاختيار بين العرضين وفق احتياجاته والمزايا المتاحة في كل منهما.

كما شددت على ضرورة الالتزام الكامل بتفعيل العروض الأسبوعية والشهرية طوال المدة المعلن عنها، على أن يبدأ احتساب مدة العرض من لحظة التفعيل الفعلي للخدمة، وليس من بداية اليوم التقويمي، بما يضمن حصول المشترك على كامل مدة الاستفادة المعلن عنها.

وأشارت الهيئة، إلى إلزام الشركات بالاستمرار في توفير العرض الشهري لمدة (30) يوماً للمشتركين الحاليين الداخلين في العرض، وعدم إجراء أي تعديل على شروط العرض أو مزاياه أو مدته، بما يكفل احتفاظ كل مشترك بكامل الامتيازات التي حصل عليها عند الاشتراك، انسجاماً مع أحكام لائحة العروض الترويجية والخدمات.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار دورها التنظيمي والرقابي الرامي إلى تحقيق التوازن بين مصالح المشتركين ومقدمي الخدمة، وضمان التزام شركات الاتصالات باللوائح والتعليمات النافذة، مؤكدة أن أي مخالفة لهذه الضوابط ستترتب عليها الإجراءات القانونية والتنظيمية المنصوص عليها.