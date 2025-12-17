هيئة الإعلام العراقية توقف برنامج "مع ملا طلال"

شفق نيوز- بغداد

قررت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، يوم الأربعاء، إيقاف برنامج "مع ملا طلال"، للإعلامي أحمد ملا طلال على قناة "يو تي في"، لمدة 10 أيام، على خلفية مخالفات وُصفت بأنها تمس قواعد البث الإعلامي.

ووفقاً لوثيقة، صادرة عن الهيئة وردت لوكالة شفق نيوز، أن القرار جاء استناداً إلى الصلاحيات القانونية وبناءً على تقرير دائرة التنظيم الإعلامي، عقب رصد مخالفات تضمنت "الإساءة إلى الذات الإلهية"، وعدم الالتزام بالحياد والتوازن المهني في تقديم المحتوى.

وبحسب القرار، يبدأ الإيقاف اعتباراً من تاريخ تبليغ القناة، مع إتاحة حق الطعن أمام مجلس الطعن خلال 30 يوماً من تاريخ صدوره، وفقاً للقوانين النافذة.