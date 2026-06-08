هيئة الإعلام العراقية تمنع بث "برامج الجريمة" وتضع شروطاً صارمة

شفق نيوز- بغداد

قررت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، يوم الاثنين، منع بث "برامج الجريمة" بجميع أشكالها التي تعتمد على عرض التفاصيل الجنائية، أو تتضمن تصويراً واستجواباً للمتهمين، فيما وضعت شروطا صارمة بشأنها.

وذكرت الهيئة في تعميم إلى القنوات الفضائية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "استجواب المتهمين تلفزيونياً واستباق الأحكام القضائية يعد انتهاكاً صارخاً للمادة (19/خامساً) من الدستور العراقي التي تؤكد أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، مما يحول الفضاء الإعلامي إلى محاكم بديلة تمس استقلالية السلطة القضائية وسير العدالة".

وأضافت، أن "العرض المفصل لآليات ارتكاب الجرائم وإجراءات كشف الأدلة يشكّل دروساً مجانية ومباشرة في طرق تنفيذها، ودافعاً خطيراً يؤدي إلى تقليدها ومحاكاتها من قبل الفئات الهشة والمراهقين".

وأشارت الهيئة، إلى أن العرض المكثف يؤدي لمشاهد العنف والتوظيف غير المهني لمآسي الضحايا إلى اختراق المساحة الآمنة للأسرة وتشويه البناء النفسي للأطفال، كما يولد فزعاً مجتمعياً مستمراً ينتهي بمرور الوقت إلى اعتياد السلوكيات المنحرفة"

وأكدت، على "ضرورة الالتزام التام بحصر استقاء وعرض المعلومات الجنائية والأمنية من خلال النوافذ والبيانات الرسمية المعتمدة للجهات الأمنية المختصة".