هيئة الإعلام العراقية تعلن تراجع الخروقات الانتخابية بنسبة 20٪ عن العام 2021

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، يوم السبت، حصيلة رصدها للمؤسسات الإعلامية في اليوم الأول من "الصمت الانتخابي" الذي انطلق فجر أمس الجمعة، مؤكدة تراجع الخروقات المسجلة بنسبة 20٪ مقارنة بانتخابات 2021، وتمت معالجتها جميعا.

ووفقا لغرفة العمليات الإعلامية المركزية التي أعلن عنها رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد في وقت سابق من الأسبوع الماضي، فإن عمليات الرصد انطلقت في الساعة السادسة من فجر الجمعة وشملت 124 قناة فضائية مهتمة بالشأن العراقي.

وبحسب تقارير الغرفة أعلاه فقد تم تسجيل مخالفة 17 قناة فضائية ليوم الصمت الإعلامي تم معالجتها جميعا بمعدل تصحيح (5,4 دقيقة) عدا قناتين تأخر معدل استجابتهما عن بقية القنوات الـ 15.

وكانت جميع المخالفات التي تم رصدها ومعالجتها في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة عبارة عن مواد تمت إعادة بثها من الخريطة البرامجية للقناة في اليوم السابق، بواقع أربع مخالفات ضمن شريط الأخبار، بمخالفتين ضمن البرامج التلفزيونية، و11 مخالفة كانت ضمن نشرات الأخبار المعاد بثها، بحسب البيان.

وأشارت غرفة العمليات إلى أن المخالفات التي جرى رصدها في الصمت الانتخابي هذا العام كانت أقل مما تم تسجيله في العام 2021 بمعدل 20٪ مع معالجة 91٪ من المخالفات في حينها، أما العام الحالي فقد تم معالجة جميع المخالفات بنسبة 100٪.