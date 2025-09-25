هيئة الإعلام: التحوّل الرقمي بات أمراً ضرورياً للعراق

شفق نيوز- بغداد

شدّد رئيس هيئة الإعلام والاتصالات نوفل أبو رغيف، اليوم الخميس، على ضرورة التحوّل الرقمي في العراق مشيراً إلى أن الهيئة تؤمن بأن التحول الرقمي لم يعد رقماً ثانوياً إنما أمر ضروري للبلد.

وقال أبو رغيف في كلمة له خلال حفل انطلاق مؤتمر العراق الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ITEX ، وحضره مراسل شفق نيوز، إن "هذا المنجز وطني دولي نوعي خالص بجهود مستثمرة بمشاركة الجميع وليست جهة واحدة إنما نتيجة تضافر الجهود النبيلة والخطوات المبذولة والسعي الحديث للتجارب السابقة".

وأضاف، أن "هيئة الاعلام والاتصالات عملت بالتعاون مع الشركاء في القطاع العام والخاص وانطلقت فعلياً بتعزيز الأمن لاستثمار الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة".

وأوضح أبو رغيف أن "هذا الحدث لم يعد اختيارياً بل إنما بات ضرورة أساسية حيث أنها منصة لتبادل الأفكار والخبرات وتمنح فرصاً للشباب، وان هيئة الاعلام والاتصالات تؤمن أن التحول الرقمي لم يعد رقماً ثانوياً إنما بات ضرورياً".

من جهته قال المستشار ضياء الجميلي خلال كلمة ألقاها بالنيابة عن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إن "العراق يعمل على تأسيس تطوير المهارات والإدراك في المجالات كافة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم بما يلبي طموحات وتطلعات الشباب".

وأضاف، إن "معرض ITEX في العراق ليس مجرد حدث تقني بل منصة وطنية تجمع البحوث المبتكرة لمواجهة التحديات ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وهذا الحدث يمثل خطوة لبناء اقتصاد رقمي مزدهر لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية".