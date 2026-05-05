هيئة الآثار العراقية: 60 بعثة تنقيب أجنبية ألغيت بسبب حرب المنطقة

كشف رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث في العراق، علي عبيد شلغم، يوم الثلاثاء، عن تعذر وصول نحو 60 بعثة أثرية أجنبية إلى البلاد، نتيجة التوترات والحرب التي شهدتها المنطقة مؤخراً.

وقال شلغم لوكالة شفق نيوز، إن الحرب التي دارت بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، تسببت بإلغاء أو تأجيل قدوم البعثات الأجنبية التي كانت مقرراً أن تباشر أعمال التنقيب والمسح الأثري في عدد من المواقع العراقية.

وأضاف أن تداعيات الحرب لم تقتصر على توقف أعمال التنقيب فقط، بل أدت أيضاً إلى عرقلة مشاركة الآثاريين العراقيين في الدورات التدريبية التخصصية داخل العراق وخارجه، والتي يشرف عليها خبراء وعلماء آثار أجانب، ما أثر بشكل مباشر على برامج تطوير الكوادر الأثرية الوطنية.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على إيجاد بدائل مؤقتة لضمان استمرار العمل الأثري والحفاظ على المواقع التاريخية رغم الظروف الإقليمية الراهنة.

وإلى جانب المواقع الأثرية، كشف موقع "المونيتور" الأميركي في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، يوم أمس الاثنين، عن "انهيار" أعداد الزوار الى المواقع المقدسة في النجف وكربلاء، ما خلف "آثاراً مدمرة" على اقتصاد هذا القطاع والعاملين فيه.

وأدت الحرب الأخيرة في المنطقة، إلى إحداث شلل كبير في حركة الملاحة الجوية، ما انعكس بشكل مباشر وحاد على أسعار تذاكر الطيران وتسبب بركود واسع في قطاع السياحة والسفر.

وجاءت هذه التداعيات التي وصفها التقرير بـ"الكارثية" بعد أن سجل العراق زيادة في أعداد السائحين العرب والأجانب الوافدين إلى البلاد خلال عام 2025 وبداية العام الجاري، بحسب رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية، اللواء مقداد ميري.

ووفقاً لبيان لوزارة الداخلية في 17 شباط/ فبراير 2026، فقد قال ميري إن "العاصمة بغداد تصدرت المدن العراقية من حيث أعداد الزائرين، ولا سيما أولئك الذين تجولوا في المناطق التراثية والأثرية، واطلعوا على المعالم التاريخية التي تعكس عمق الحضارة العراقية الممتدة لآلاف السنين".

يذكر أن الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي قد كشف، نهاية العام الماضي، عن ارتفاع إيرادات السياحة في العراق وبنسبة نمو بلغت 25%، مشيراً إلى أن إيرادات السياحة في العراق ارتفعت من 4.6 مليارات دولار خلال العام 2023 إلى 5.7 مليارات دولار في العام 2024.