هيئة النزاهـة: مدير تــوزيع كـهرباء كركــوك "سارق"

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة، يوم الثلاثاء، تمَّ تنفيذ عمليَّـة لضبط مسؤولٍ كبيرٍ في كهرباء كركوك.

وذكرت الهيئة في بيان، أن فريق عملٍ مؤلفاً في مكتب تحقيق الهيئة في كركوك تمكَّن من ضبط مدير كركوك ومُوظَّفين اثنين في الدائرة، على خلفيَّة حصول حالة سرقةٍ وهدرٍ للمال العام.

وأضافت الدائرة إنَّ المُتَّهمين الثلاثة مسؤولون عن استلام أجور جباية الطاقة الكهربائيَّة من أحد معامل المياه المعدنيَّة، واستغلالها لمنفعتهم الشخصيَّة.

ولفتت إلى تنظيم محضر أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَت بناءً على مذكرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف أحد المُتَّهمين وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل، وإطلاق سراح المُتَّهمين الآخرين بكفالةٍ ماليَّةٍ.