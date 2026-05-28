هيئة النزاهة تعلن تشكيل فرق عمل للتدقيق والتحقيق الشامل بالعقود الحكومية "المهمة"

شفق نيوز - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الخميس، المباشرة بتأليف فرق عملٍ تخصّصيَّةٍ تحت الإشراف المباشر من رئاسة الهيئة؛ لتتولى عمليات التدقيق والتحقيق الشامل في عدد من العقود الحكومية "المهمة" التي سبق أن أبرمتها الوزارات والمُؤسَّسات الحكومية.

وفي بيان جاء عن الهيئة، فإن الهدف من تشكيل هذه الفرق هو تحديد مدى تطابق تلك العقود مع القوانين والتعليمات، ومراعاتها الحقوق والمصلحة العامة، وتشخيص المقصرين المُتسبّبين في جوانب الإجحاف والإساءة للمال العام، وكشف المنتفعين منها على حساب المصلحة العامة.

وأكدت الهيئة أنَّ اللجان المُؤلَّفة ستقوم بتعزيز إجراءاتها وزيادة وتيرتها بهذا الشأن، مبيّنةً في الوقت ذاته أنَّ مسار عملها سيتمُّ بالتنسيق المشترك مع المُؤسّسات الحكوميَّة المعنيَّة؛ لتوفير الوثائق والبيانات، وتكامل الجهود الرقابيَّة، وصولاً إلى عرض نتائج التحقيقات بصفة عاجلةٍ أمام السلطات القضائيَّة المُختصة.

ويأتي هذا القرار تزامناً مع التوجيه الصادر في وقت سابق من اليوم، عن رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، إلى الجهات الرقابية والسلطات المختصة بإنفاذ القانون، بمباشرة إجراءات تحقيق موسعة بشأن عدد من العقود "المهمة" التي أبرمتها الوزارات والمؤسسات الحكومية، للتأكد من مدى مطابقتها للقوانين والتعليمات وحماية المال العام.