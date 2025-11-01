هيئة الرصد الزلزالي: الهزات الأرضية بالعراق ضمن المعدلات الطبيعية

شفق نيوز– كركوك

كشفت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم السبت، أن الهزات الأرضية التي شهدتها مناطق كركوك وكفري وسنجار خلال الساعات الماضية تُعد ضمن المعدلات الطبيعية للنشاط الزلزالي في شمال العراق.

وقال مدير قسم الرصد الزلزالي، علي عبد الخالق، لوكالة شفق نيوز، إن "المنطقة الشمالية من العراق تشهد نشاطاً زلزالياً اعتيادياً، ناتجاً عن موقعها الجيولوجي عند التقاء الصفائح العربية والتركية والإيرانية"، مبيناً أن "المراصد الزلزالية تسجل يومياً هزات خفيفة إلى متوسطة، تُعد طبيعية ولا تدعو إلى القلق".

وأضاف أن "الهيئة سجلت عند الساعة 10:37 من صباح اليوم هزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجات على مقياس ريختر، شعر بها السكان في كركوك وقضاء كفري والمناطق المجاورة، دون تسجيل أضرار تُذكر"، مشيراً إلى أن "هزة أخرى وقعت في قضاء سنجار بمحافظة نينوى بقوة 3.2 درجات، وكانت محسوسة بشكل خفيف فقط".

وأوضح عبد الخالق أن "الهزات وقعت على عمق يتراوح بين 8 إلى 12 كيلومتراً تحت سطح الأرض، وهي ناتجة عن تحركات طبيعية في فالق زاغروس الممتد من شرق كركوك باتجاه الحدود الإيرانية"، مؤكداً أن "جميع المؤشرات تدل على أن النشاط الزلزالي الحالي طبيعي ومستقر ولا يُشكل خطراً على السكان".

وتابع عبد الخالق، قائلاً إن "محافظة كركوك تقع ضمن النطاق النشط زلزالياً، إلا أن معظم الهزات المسجلة تكون ضعيفة أو متوسطة، وغالباً لا تتجاوز 4 إلى 5 درجات"، موضحاً أن "هذه الظواهر جزء من النشاط التكتوني الاعتيادي في المنطقة ولا تشير إلى احتمالية حدوث زلازل قوية".

وأكدت الهيئة في بيانها أن "الوضع الزلزالي في شمال العراق تحت المراقبة المستمرة، ولا توجد أي مؤشرات على تصاعد غير طبيعي في النشاط التكتوني"، داعية المواطنين إلى "عدم الانجرار وراء الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة من قسم الرصد الزلزالي".

