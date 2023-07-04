هيئة الحشد تزف بشرى للمتقاعدين من وزارتي الدفاع والداخلية

شفق نيوز/ زفت هيئة الشعبي، يوم الثلاثاء، بشرى للمتقاعدين من وزارتي الدفاع والداخلية ممن التحقوا بها في فترة القتال ضد تنظيم داعش.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "الى الاخوة المجاهدين ممن لبوا نداء المرجعية والتحقوا للجهاد في هياة الحشد الشعبي من الضباط والمراتب المتقاعدين من وزارة الدفاع والداخلية وبعد الجهود المبذولة لنيل حقوق مجاهدي حشدنا، قد حصلت موافقة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة على احتساب خدمتكم في هيأة الحشد الشعبي من 13/6/2014 ولغاية 2017 خدمة فعلية لاضافتها الى خدمتكم السابقة واعادة احتساب رواتبكم تكريمآ لما بذلتموه من جهود وتضحية".