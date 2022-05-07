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هيئة الحج توضح أسباب زخم أعداد المعتمرين العراقيين بمطار السعودية

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-07T17:43:27+0000
هيئة الحج توضح أسباب زخم أعداد المعتمرين العراقيين بمطار السعودية

شفق نيوز/ عزت الهيئة العليا للحج والعمرة يوم السبت اسباب تأخر عودة المعتمرين العراقيين من المملكة العربية السعودية الى سوء الاحوال الجوية.

وقالت الهيئة في بيان، اليوم، ان " تأجيل الرحلات الجوية ادى الى الزخم الذي حصل في أعداد المعتمرين العراقيين بمطار السعودية هو نتيجة لسوء الاحوال الجوية بسبب العواصف الترابية."

وأكدت "إعادة فتح الأجواء بعد التواصل مع سلطة الطيران السعودية، وتوجه جميع شركات الطيران لاعادة المعتمرين إلى بغداد وبقية المحافظات".

وخلال قرابة شهر اجتاحت أغلب محافظات العراق موجات غبار شديدة أصبحت معها مستويات الرؤية شبه معدومة، واضطرت مطارات بغداد والنجف وأربيل والسليمانية إلى تعليق الرحلات الجوية في حالة نادرة لم تشهدها البلاد.

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