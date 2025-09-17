هيئة الحج توضح أسباب تأخر حافلات المعتمرين في منفذ عرعر

شفق نيوز- بغداد

أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، يوم الأربعاء، أن إجراءات مشددة في المنفذ البري مع السعودية تسببت بتأخر حافلات المعتمرين، نتيجة خروقات ارتكبها بعض أصحاب شركات العمرة والنقل.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بعض أصحاب النفوس الضعيفة من شركات العمرة والنقل، ورغم التحذيرات المستمرة، تعمدوا مخالفة القوانين بحمل ممنوعات ومحاولة إدخالها إلى الأراضي السعودية".

وأضافت أن "السلطات السعودية في منفذ جديدة عرعر شددت إجراءات التفتيش، ما أدى إلى زحام وتأخر المعتمرين في المنفذ"، مؤكدة أنها "ستتخذ إجراءات عقابية، بينها سحب إجازات الشركات المخالفة التي تحاول تهريب الممنوعات أو تتسبب بأذية المعتمرين".

وفي السياق ذاته، أفاد معتمرون بأنهم اضطروا لافتراش الأرض في الصحراء قرب منفذ عرعر، بعد أن أغلقت السلطات السعودية المنفذ عقب إحباط محاولة إدخال مواد مخدرة ومشروبات كحولية عبر إحدى حافلات نقل المعتمرين.