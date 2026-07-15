هيئة الحج تلغي رسوم التسجيل لقرعة الحج وتعيد المبالغ للمسددين إلكترونياً

شفق نيوز- بغداد

وجه رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة، سامي المسعودي، يوم الأربعاء، بإلغاء شرط دفع مبلغ الخدمات الإدارية والتقنية عند التقديم إلى قرعة الحج الإلكترونية، مع إعادة المبالغ المستحصلة سابقاً إلى المتقدمين.

وقالت الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن القرار جاء استجابة للمطالبات والمناشدات الواردة من المواطنين، وحرصاً على التخفيف عن كاهلهم وتسهيل إجراءات التسجيل.

وأضافت أن استيفاء أجور الخدمات الإدارية والتقنية سيُوقف خلال الساعات المقبلة، بالتنسيق مع الجهات الفنية المختصة.

وأوضحت أن جميع المواطنين الذين سبق لهم تسديد مبلغ الخدمات الإدارية والتقنية خلال فترة التقديم، ستُعاد إليهم المبالغ إلكترونياً وفق الآليات المعتمدة، من دون الحاجة إلى مراجعة دوائر الهيئة.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن نهجها في مراجعة الإجراءات والاستجابة لمطالب المواطنين، بما يحقق المصلحة العامة ويضمن تقديم أفضل الخدمات للراغبين بأداء فريضة الحج، مع اعتماد أعلى درجات الشفافية والمرونة في إجراءات التسجيل.

وفي الوقت نفسه، شددت الهيئة على استمرار العمل بضوابط وشروط قرعة الحج، مؤكدة عدم السماح بإجراء أي تنازل عن مقاعد الفائزين.

كما دعت المواطنين إلى الحذر من الصفحات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي التي تدعي وجود حالات تنازل وتتاجر بها، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق تلك الجهات.