الحج العراقية تفوج أول رحلة عمرة براً بعد انقطاع لأكثر من 30 عاماً

شفق نيوز/ اعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، افتتاح منفذ عرعر الحدودي أمام المعتمرين، وتفويج القافلة الأولى براً عبر منفذ عرعر الحدودي.

وذكرت الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قافلة المعتمرين تضم 25 حافلة انطلقت، اليوم من محافظات كركوك ونينوى وبغداد والانبار وعلى متنها (1014) شخصاً، تم تفويجهم عبر منفذ عرعر الحدودي".

وأشارت إلى أن "افتتاح المنفذ لتفويج المعتمرين برا بعد انقطاع دام ما يزيد عن 30 عاماً، جاء بعد جهود كبيرة بذلها رئيس الهيئة سامي المسعودي أثناء مباحثاته مع الجانب السعودي في مكة المكرمة".

واوضحت الهيئة ان "تفويج المعتمرين يكون من خلالها حصرا، حيث سيتم تسيير رحلات منتظمة لشركات العمرة والأفراد الراغبين بالذهاب الى بيت الله الحرام بسياراتهم الخاصة".