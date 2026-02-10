هيئة الحج تطلب من المركزي شمول حجاج البر بدولار المسافرين

شفق نيوز- بغداد

فاتحت الهيئة العليا للحج والعمرة البنك المركزي العراقي، يوم الثلاثاء، لشمول الحجاج والمعتمرين الذاهبين براً إلى الديار المقدسة بحصة دولار المسافرين.

وذكرت الهيئة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هذه الخطوة تأتي حرصاً على دعم الظروف الاقتصادية للمعتمر والحاج العراقي الراغب بالذهاب براً عبر منفذ عرعر الحدودي".

وأشارت إلى أنها "خاطبت البنك المركزي بكتاب رسمي لفتح منافذ لاستلام حصة الدولار، من أجل شمول الحجاج والمعتمرين المتجهين إلى بيت الله الحرام براً، أسوة بالمغادرين جواً عبر المطارات العراقية".

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، قد أبلغت هيئة الحج والعمرة العراقية بتقليص عدد حجاج البر بنسبة 10% وتحويلهم إلى النقل الجوي، مع منع دخول الحافلات العراقية إلى داخل مكة المكرمة، والاكتفاء بإنزال الحجاج عند مداخل المدينة لنقلهم عبر حافلات سعودية مخصصة.

كما شددت على أن دخول مكة والمشاعر يقتصر على حاملي تأشيرات الحج النظامية، داعية الجهات المعنية وشركات النقل إلى الالتزام بالتعليمات.