هيئة الحج العراقية تعلن فتح باب التسجيل الإلكتروني للقرعة مجاناً

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية عن فتح باب التسجيل الإلكتروني لقرعة الحج للأعوام 2025، 2026، و2027.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي، ورد الى وكالة شفق نيوز، أنه يمكن للمواطنين التقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://hajjiraq.ur.gov.iq/ من خلال بوابة أور الإلكترونية والموقع الرسمي للهيئة وصفحاتها الموثقة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت الهيئة أن فترة التسجيل تمتد لـ20 يوماً من تاريخ بدء التقديم، مبينة أن التسجيل "مجاني" مع تبسيط الإجراءات أمام المواطنين، تماشياً مع التوجه الحكومي نحو استخدام التقنية في تقديم الخدمات.

ويتطلب التسجيل الإلكتروني إدخال رقم الهاتف ورقم البطاقة الموحدة فقط، بالإضافة إلى ملء الاستمارة إلكترونياً.

كما أكدت الهيئة أنها أخذت بعين الاعتبار عدم سفر المتقدمين للحج سابقاً، حيث يمنع تقديم من سبق له الحج بأي صفة كانت، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المواطنين الراغبين بالحج والذين لم يحالفهم الحظ سابقاً.

وأشارت الهيئة إلى منح نقطة إضافية للذين سجلوا سابقاً ولم يظهر اسمهم في القرعة، مع تخصيص 60% من المقاعد لكبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 50 عاماً.