هيئة الحج العراقية تعلن تسجيل قرابة 3 ملايين مواطن في قرعة الحج

شفق نيوز/ أعلن رئيس هيئة الحج سامي المسعودي، يوم السبت، تسجيل قرابة 3 ملايين مواطن في قرعة الحج.

وقال المسعودي في كلمة خلال إجراء القرعة الإلكترونية للحج للعاصمة بغداد، إن "العراق ملتزم بالإجراءات الخاصة بالحج التي يفرضها البلد المضيف"، مردفا القول: "أعطينا الاولوية لكبار السن في قرعة الحج".

وأضاف "أجرينا تسهيلات كبيرة في ما يخص المستمسكات الثبوتية خاصة للمحافظات المحررة"، مشيرا إلى تحديد 60 في المئة للأعمار 50 عاما فما فوق من مجموع عدد الحجاج.

وتابع المسعودي بالقول، إن: القرعة الإلكترونية هدفها تحقيق الاختيار العادل بين المتقدمين.