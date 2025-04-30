هيئة التقاعد تعلن صرف رواتب المتقاعدين اليوم بدلاً من مطلع الأسبوع

شفق نيوز/ أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الأربعاء، المباشرة بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر أيار 2025.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الهيئة بدأت اليوم الأربعاء بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين، نظراً لمصادفة الأول من أيار (غداً الخميس) عطلة رسمية"، داعية المتقاعدين كافة إلى "مراجعة فروع المصارف ومنافذ الدفع الإلكتروني في بغداد والمحافظات لاستلام مستحقاتهم، فور استلامهم الرسائل النصية".

وكان مصدر مطلع قد كشف في وقت سابق لوكالة شفق نيوز، أن توزيع الرواتب كان مقرراً أن يتم مطلع الأسبوع المقبل بسبب العطلة، إلا أن التمويل المالي اكتمل خلال ساعات النهار، ما أتاح المباشرة بإطلاق الرواتب مساء اليوم.

يذكر أن وزارة المالية اعتادت توزيع رواتب المتقاعدين في الأول من كل شهر.