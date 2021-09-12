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هيئة التقاعد العراقية تؤشر حالات ابتزاز لمتقاعدين

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-12T07:40:04+0000
هيئة التقاعد العراقية تؤشر حالات ابتزاز لمتقاعدين

شفق نيوز/ أشرّت هيئة التقاعد العراقية يوم الأحد وجود محاولات ابتزاز مالي لمتقاعدين في صفحات على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال إعلام الهيئة في بيان اليوم، "ظَهرت في الآونة الأخيرة وجود حالات غير صحية في مواقع التواصل الاجتماعي ألا وهي محاولات لابتزاز المتقاعدين وإعطائهم وعود لأنجاز معاملاتهم مقابل مبالغ مادية.

وأوضح البيان أن هذهِ المواقع لا تمت بصلة بعمل هيئة التقاعد الوطنية ، حاثا المتقاعدين عدم الانجرار وراء هذه التعاملات وعدم المجازفة بتقديم مستمسكاتهم الرسمية الى تلك المواقع التي قد تعرضهم في المستقبل الى مسألة قانونية ، وفي حال وجود اي عرقلة او تأخير في انجاز المعاملات التوجه الى قسم الشكاوى والإعلام في الهيئة .

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