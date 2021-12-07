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هيئة الاعلام تنوي حجب "تيك توك" في العراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-07T19:02:09+0000
هيئة الاعلام تنوي حجب "تيك توك" في العراق

شفق نيوز/ كشف مصدر في هيئة الاعلام والاتصالات العراقية، يوم الثلاثاء، عن نية الهيئة بحجب تطبيق التواصل الاجتماعي "تيك توك" في العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس المفوضين في هيئة الإعلام والاتصالات عقد اجتماعا هذا اليوم لمناقشة التداعيات الخادشة للمجتمع وما ينشر في تطبيق (تيك توك)".

وبين ان مجلس المفوضين "ينوي حجب تطبيق (تيك توك) في العراق خلال الفترة المقبلة لعدم مراعاته للذوق العام وما ينشر فيه من مقاطع فيديوية خادشة للمجتمع العراقي".

يشار إلى أن العديد من الأسر العراقية تشكو من استخدام ابنائها وبناتها لتطبيق "تيك توك" لكون النسبة الأعلى من المحتوى الذي ينشر في هذا التطبيق خادش للحياء ويتضمن مقاطع جنسية ومواضيع حساسة في المجتمع العراقي.

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