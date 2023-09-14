هيئة الاستثمار: مجلس الاقتصاد الوزاري وافق على استكمال "هانوا" مشروع "بسماية"

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الخميس، موافقة المجلس الوزاري للاقتصاد الاستمرار على إنجاز شركة هانوا الكورية الجنوبية الوحدات السكنية في مدينة بسماية، فيما ستقوم الهيئة بتحديد مصادر تمويل المشروع الداخلية والخارجية أصولياً.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس الهيئة الوطنية أكد، خلال ترؤسه إجتماعا ضم الملاك المتقدم ومديري الأقسام في الهيئة، أن المجلس الوزاري للاقتصاد وافق على توصيات اللجنة المعنية الاستمرار بإنجار العقد مع شركة هانوا الكورية لتنفيذ الوحدات السكنية كافة في مجمع بسماية".

ونقل البيان عن رئيس الهيئة حيدر محمد مكية قوله، إن "موافقة المجلس الوزاري للاقتصاد تضمنت أن تقوم الهيئة الوطنية للاستثمار بتحديد مصادر تمويل المشروع الداخلية والخارجية أصوليا"، مبينا أن "مشروع مدينة بسماية السكني يعد من المشاريع الواعدة التي ستشهد انطلاقة جديدة لتنفيذ باقي الوحدات السكنية وبيعها للمواطنين العراقيين".

وتابع، أن "الهيئة تضع تنفيذ البرنامج الحكومي ومعالجة أزمة السكن في أعلى أولوياتها ضمن تنفيذ مشاريعها المجازة"، لافتاً الى "ضرورة استكمال إجراءات تحديد مصادر التمويل الداخلية والخارجية للمشروع والبدء بإنشاء الوحدات السكنية والبنى التحتية وتقديم أفضل الخدمات".

وفي ذات السياق واستكمالاً لسير الإجراءات المتعلقة بمشروع بسماية السكني عقد رئيس الوطنية للإستثمار حيدر محمد مكية اجتماعا مع ممثلي شركة هانوا الكورية الجنوبية بحث خلاله المستجدات المتعلقة بمصادر التمويل واستئناف أعمال الشركة في المشروع، حسب ما ورد في البيان.

من جهته أبدى الوفد الكوري الجنوبي "ارتياحه للجهود المبذولة من قبل الهيئة الوطنية للإستثمار الرامية الى الإستمرار بإنجاز (100) ألف وحدة سكنية للمواطنين العراقيين".